«Несут опасность»: Кремль ответил на заявления Киева

В Кремле назвали «несущими опасность» заявления Минобороны Украины о том, что Киев будет рассматривать суда в Черном море, движущиеся в сторону российских морских портов, как перевозящие военные грузы.

«Абсолютно непредсказуем киевский режим, не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», — сказал Песков в пятницу журналистам.