«Несут опасность»: Кремль ответил на заявления Киева
В Кремле назвали «несущими опасность» заявления Минобороны Украины о том, что Киев будет рассматривать суда в Черном море, движущиеся в сторону российских морских портов, как перевозящие военные грузы.
«Абсолютно непредсказуем киевский режим, не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», — сказал Песков в пятницу журналистам.
В среду Россия сама заявила, что после закрытия зерновой сделки будет рассматривать все суда, приходящие в акваторию Черного моря к украинским портам, как перевозчиков грузов военного назначения. В Минобороны Украины пообещали последовать примеру Москвы, но применительно к судам, следующим в российские порты, и заявили, что своими действиями Россия сама поставила под угрозу российские корабли.
«Открыто угрожая гражданским судам, перевозящим продукты питания из украинских портов, осуществляя ракетные обстрелы и атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в мирных городах, намеренно создавая военную угрозу на торговых маршрутах, Кремль превратил Черное море в зону опасности, в первую очередь, для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов России и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины», — говорилось в заявлении украинского ведомства, опубликованном накануне.