Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:19

Сегодня утром контейнеровоз, принадлежащий азербайджанскому бизнесмену и шедший под флагом Палау (островное государство в Тихом океане), затонул недалеко от порта Гаосюн на Тайване. Судно Angel начало тонуть накануне вечером. Управляющая портом тайваньская международная корпорация TIPC пыталась спасти корабль, однако все усилия оказались тщетными. В результате корма корабля полностью ушла под воду, а большая часть контейнеров оказалась на дне.

Члены экипажа Angel были эвакуированы, а из-за плавающих на поверхности или погрузившихся контейнеров, которые создавали опасность для движения других судов, администрация была вынуждена временно закрыть порт Гаосюн. В TIPC сообщили, что общий вес судна вместимостью 1.262 контейнера, которое следовало из китайского порта Далянь к побережью Тайваня, составляет более 16.000 тонн. 4 июля Angel пришвартовался в порту Гаосюн, и экипаж запросил разрешение временно встать на вторую якорную стоянку, расположенную примерно в пяти километрах от порта. А утром 20 июля капитан корабля подал сигнал бедствия, сообщая, что судно накренилось на 8-9 градусов. Вскоре после этого часть контейнеров с кормы попадала в воду.

По некоторым данным, на палубе Angel образовалась трещина. Капитан сообщил, что принял решение покинуть судно, для чего приказал девятнадцати членам экипажа спустить на воду спасательные шлюпки. Береговая охрана Тайваня направила на помощь экипажу два катера, которые доставили моряков на берег. Позже на помощь тонущему контейнеровозу были направлены несколько буксиров, однако предотвратить стремительное затопление корабля они не смогли, и попытки спасти Angel были прекращены. Сообщается, что затонувший контейнеровоз длиной 564 фута (порядка 172 метров – ред.) был загружен почти 500 тоннами легкого дизельного топлива с низким содержанием серы. Опасаясь утечки горючего, власти Тайваня приказали установить вокруг корабля два защитных боновых заграждения. Согласно базе данных Equasis, собственником контейнеровоза является базирующаяся в Азербайджане компания Navramar Shipping, которая приобрела это судно в мае 2023 года.

Equasis указывает класс Angel как «неизвестный» и сообщает, что в начале июня оно было удалено из индийского реестра и DNV. Как выяснили в редакции haqqin.az, компания Navramar International Trading and Shipping SA, головной офис которой находится в Швейцарии, специализируется на торговле и грузоперевозках и предлагает услуги по перевозке морским транспортом химикатов, чистых и грязных нефтепродуктов, масел, используемых в пищевой промышленности, и других грузов. «Мы ведем наш бизнес наиболее безопасным и эффективным способом, помогая своим клиентам минимизировать транспортные риски, снизить стоимость доставки и повысить прибыльность торговли», — сообщается на официальном сайте компании.