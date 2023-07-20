Пытавшимся убить депутата продлили срок ареста
Сабаильский районный суд на основании ходатайства следователя сегодня продлил срок ареста в отношении лиц, обвиняемых в покушении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.
Напомним, вечером 28 марта этого года на Фазиля Мустафу было совершено вооруженное нападение с применением автомата Калашникова. По факту было уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.