Задержан Игорь Стрелков

В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов РФ задержали бывшего офицера российских спецслужб Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Стрелкова.

Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».



По словам его супруги, Стрелкову выдвинули обвинения по статье 282 УК России (экстремизм).