Путин разразился громкими заявлениями

По его словам, «независимость Польши после Второй мировой войны была восстановлена во многом благодаря СССР».

Сейчас, по мнению Путина, Польша не отказалась от территориальных претензий и «рассчитывает под натовским зонтиком сформировать коалицию, вмешаться в конфликт на Украине и оторвать кусок пожирнее», а также «заполучить и часть земель в Беларуси».

Комментируя гипотетические планы Польши, российский президент заявил, что «развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против России, и Москва ответит всеми имеющимися средствами».

Традиционно в речи Путина не обошлось без Украины: «Предатели в Украине готовы «открыть ворота» для зарубежных хозяев на Западе и снова продать страну. Киевский режим готов пойти на все для «спасения своей продажной шкуры».

Он выразил мнение, что «людям в Украине постепенно, медленно приходит отрезвление», меняется общественное мнение и в Европе».

Возвращаясь к «польской теме», Путин заявил, что Польша и Литва якобы планируют создать с Украиной воинское соединение «для оккупации территорий Западной Украины»: «Не могу не прокомментировать то, о чем сейчас было сказано, и появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения.

То есть речь идет не о каком-то сборище наемников - их достаточно там, и они уничтожаются, - а именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины.

В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна - если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда», - заявил он.