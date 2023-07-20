Путин разразился громкими заявлениями
Западные территории нынешней Польши являются «подарком» Сталина полякам, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, «независимость Польши после Второй мировой войны была восстановлена во многом благодаря СССР».
Сейчас, по мнению Путина, Польша не отказалась от территориальных претензий и «рассчитывает под натовским зонтиком сформировать коалицию, вмешаться в конфликт на Украине и оторвать кусок пожирнее», а также «заполучить и часть земель в Беларуси».
Комментируя гипотетические планы Польши, российский президент заявил, что «развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против России, и Москва ответит всеми имеющимися средствами».
Традиционно в речи Путина не обошлось без Украины: «Предатели в Украине готовы «открыть ворота» для зарубежных хозяев на Западе и снова продать страну. Киевский режим готов пойти на все для «спасения своей продажной шкуры».
Он выразил мнение, что «людям в Украине постепенно, медленно приходит отрезвление», меняется общественное мнение и в Европе».
Возвращаясь к «польской теме», Путин заявил, что Польша и Литва якобы планируют создать с Украиной воинское соединение «для оккупации территорий Западной Украины»: «Не могу не прокомментировать то, о чем сейчас было сказано, и появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения.
То есть речь идет не о каком-то сборище наемников - их достаточно там, и они уничтожаются, - а именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины.
В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна - если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда», - заявил он.