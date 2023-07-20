Миноборонпром и БГУ будут сотрудничать

14:43

Подписано соглашение между Министерством оборонной промышленности Азербайджана и Бакинским государственным университетом (БГУ) о разработке и применении научно-технической продукции. Документ подписали министр оборонной промышленности Мадат Гулиев и ректор БГУ Эльчин Бабаев.

Согласно договору, БГУ будет оказывать услуги по организации подготовки научно-технической продукции и внедрению в производство на основании заказа Миноборонпрома. Выступивший на мероприятии министр оборонной промышленности Мадат Гулиев отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане стремительно развивается оборонная промышленность. Особое внимание уделяется производству местной оборонной продукции. В целях дальнейшего развития отечественного оборонно-промышленного комплекса особое значение имеет сотрудничество с научными учреждениями Азербайджана. С этой точки зрения подписанное с БГУ соглашение можно назвать значимым событием.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев также отметил важность подписанного контракта для развития оборонной промышленности Азербайджана. Ректор обратил внимание на то, что в результате реформ, проводимых в БГУ в последние годы, укрепились связи наука-инновация-промышленность-производство, увеличилось количество прикладных исследований. Одним из пяти основных приоритетов БГУ являются химия и новые материалы. Также планируется открытие новых специальностей по направлению оборонной промышленности и подготовка кадров в БГУ.