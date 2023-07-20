Сотрудниками управления полиции Сумгаита было проведено мероприятие, направленное на предотвращение нарушений санитарно-гигиенических правил и защиту окружающей среды.

В ходе мероприятия был выявлен факт нарушения правил охраны окружающей среды во время скопления и сжигания промышленных и бытовых отходов в жилом массиве Yaşıl dərə.

К административной ответственности также привлечены лица, загрязняющие бытовыми отходами Самур-Апшеронский водоканал. В ходе проведенных мероприятий 15 физических и должностных лиц были оштрафованы в соответствии со статьями 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов), 266.3 (выбрасывание бытовых отходов за пределы емкостей) и 266.4 (неучитывание расстояний во время размещения емкостей (урн).