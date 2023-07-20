Госслужба бдит за экологической безопасностью Азербайджана

Государственная служба экологической безопасности выявила факты складирования отходов возле кирпичного завода в Сураханском районе Баку, а также вблизи поселка Масазыр Апшеронского района.

Как сообщил представитель службы Халиг Мирзоев, в ходе проверки выяснилось, что отходы в указанные места привозят на грузовых автомобилях. По фактам был составлен акт. Госслужба обратилась в дорожную полицию для выявления личности водителей грузовиков.

Также был выявлен факт сжигания отходов ОАО Qaraqaşlı Broyler на территории села Гарагашлы Нефтчалинского района.

По словам представителя Госслужбы Бахруза Мамедова, в отношении руководителя предприятия Гейдара Аскерова был составлен акт, он был оштрафован в качестве должностного лица.