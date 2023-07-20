«Мы должны стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, добиться прочного мира и обеспечить безопасность. В будущем роль Турции в глобальных вопросах, особенно в нашем регионе, очень значима и важна». Об этом, в частности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

Подчеркнув, что Анкара играет стабилизирующую роль, глава государства сказал: «Политика Турции заключается в обеспечении региональной безопасности и региональной стабильности, развитии. Эта роль очень высоко оценивается как в Азербайджане, так и за его пределами».

Президент Алиев также отметил, что «с первых часов Второй Карабахской войны руководство Турции и ее народ стояли плечом к плечу с нами. Большую поддержку нам оказало заявление президента Эрдогана в первые часы Карабахской войны о том, что «Азербайджан не одинок».

«Эту моральную поддержку от наших братьев мы чувствовали все 44 дня. Президент Эрдоган несколько раз публично заявлял о позиции Турции, и другие представители государства также выражали свое мнение по этому вопросу. Это стало для нас большой моральной и политической поддержкой», - отметил президент Азербайджана.

Глава государства также указал, что «внутри страны какой-либо опасности нет, страна стабильна, уровень солидарности в обществе высок как никогда, экономическое развитие страны идет очень впечатляюще». «Мы самодостаточны за счет собственных ресурсов и осуществляем хорошее управление», - добавил президент.