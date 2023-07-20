Ильхам Алиев: «Внутри страны какой-либо опасности нет» обновлено 16:30
«Мы должны стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, добиться прочного мира и обеспечить безопасность. В будущем роль Турции в глобальных вопросах, особенно в нашем регионе, очень значима и важна». Об этом, в частности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».
Подчеркнув, что Анкара играет стабилизирующую роль, глава государства сказал: «Политика Турции заключается в обеспечении региональной безопасности и региональной стабильности, развитии. Эта роль очень высоко оценивается как в Азербайджане, так и за его пределами».
Президент Алиев также отметил, что «с первых часов Второй Карабахской войны руководство Турции и ее народ стояли плечом к плечу с нами. Большую поддержку нам оказало заявление президента Эрдогана в первые часы Карабахской войны о том, что «Азербайджан не одинок».
«Эту моральную поддержку от наших братьев мы чувствовали все 44 дня. Президент Эрдоган несколько раз публично заявлял о позиции Турции, и другие представители государства также выражали свое мнение по этому вопросу. Это стало для нас большой моральной и политической поддержкой», - отметил президент Азербайджана.
Глава государства также указал, что «внутри страны какой-либо опасности нет, страна стабильна, уровень солидарности в обществе высок как никогда, экономическое развитие страны идет очень впечатляюще». «Мы самодостаточны за счет собственных ресурсов и осуществляем хорошее управление», - добавил президент.
* * * 16:05
«Наша личная дружба с президентом Эрдоганом известна не только региональному сообществу, но и всему миру. Это действительно важный фактор регионального развития и региональной стабильности». Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».
Отметив, что отношения между народами Азербайджана и Турции основаны на многолетней дружбе и братских связях, глава государства подчеркнул, что это прекрасная основа для развития наших стран и поддержки друг друга.
* * * 15:53
Шуша уже официально является культурной столицей Азербайджана. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».
«В то же время Шуша – символ нашей Победы, а также символ нашего мира, потому что после освобождения города Шуша завершилась Вторая Карабахская война», - отметил глава государства.