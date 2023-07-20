Эксперт Минздрава о новом заболевании

За последнее время в Азербайджане распространилось заболевание, которое характеризуется сильной болью в горле и температурой. Заболевание, возникающее как у взрослых, так и у детей, иногда длится несколько дней. Сильная боль затрудняет прием пищи.

Закир Гулиев, эксперт-специалист Минздрава, рассказал haqqin.az, что 90 процентов заболеваний с симптомами ангины имеют вирусное происхождение. Прием антибиотиков при лечении этих заболеваний ухудшает течение болезни и удлиняет процесс выздоровления.

«Мы уже наблюдали это. Прием антибиотиков продлевает процесс выздоровления. Признаков бактериальной инфекции в горле у таких больных нет, поэтому необходимости в антибактериальной терапии не видим», – сказал Гулиев.

По словам эксперта, врач может назначить антибиотик по результатам анализов крови пациента. Однако заниматься самолечением, не выяснив настоящих причин симптомов, не рекомендуется. Для постановки точного диагноза необходимо обследование.