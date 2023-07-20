Эрдоган рассказал о планах на зерновую сделку

По словам Эрдогана, у России есть определенные ожидания от зерновой сделки, но она выступает за активную работу зернового коридора. Он заявил, что рассчитывает в обозримом будущем перезапустить зерновую сделку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным о зерновой сделке. По его словам, Россия выступает за работу зернового коридора. Об этом Эрдоган сказал в интервью, которое опубликовал турецкий телеканал TRT.

«Мы будем использовать все инструменты дипломатии и сосредоточим все наши усилия на этом вопросе. Компромисс, который служит человечеству в условиях войны, уже достигнут, и мы сделаем все возможное, чтобы его продолжить. По возвращении в Турцию я проведу переговоры с Путиным. Прежде всего, мы будем придерживаться телефонной дипломатии. Если запланированный на август визит Путина состоится, мы детально обсудим эти вопросы. Я полагаю, что мы обеспечим продолжение черноморской зерновой инициативы, не затягивая этот процесс», - сказал президент Турции.

Эрдоган спрогнозировал, что прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет не только к росту мировых цен на продовольствие, но и к целому ряду последствий - от голода в некоторых регионах до новых волн миграции.

«…Думаю, мы подробно обсудим данный вопрос с Путиным и обеспечим продолжение этого гуманитарного движения. Мы знаем, что он тоже имеет определенные ожидания в отношении западных стран. Западные государства также должны принять меры по этому вопросу», - сообщил Эрдоган.