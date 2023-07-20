«Это провокация»: Польша перебрасывает военных на границу с Беларусью

Комитет по безопасности Польши принял решение о перемещении воинских подразделений на восток страны из-за присутствия в Беларуси наемников из ЧВК «Вагнер». Об этом в пятницу сообщило польское государственное информационное агентство PAP.

В среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приветствовал наемников в Беларуси. На видео, опубликованном в телеграм-каналах, Пригожин обратился к своим боевикам, сказав, что ЧВК пока что не будет принимать участия в войне в Украине. Вместо этого, по словам Пригожина, «вагнеровцы» должны готовиться к проведению операций в Африке и проводить совместные учения с белорусской армией. В четверг Минобороны Беларуси заявило, что наемники из ЧВК начали совместные учения с белорусским спецназом на военном полигоне всего в нескольких километрах от границы с Польшей, входящей в НАТО.

«Обучение или совместные учения белорусской армии и ЧВК «Вагнер», несомненно, являются провокацией, — сказал секретарь комитета безопасности Польши Збигнев Гофман. – Комитет проанализировал возможные угрозы, такие как дислокация подразделений «Вагнер». Поэтому министр национальной обороны, председатель комитета Мариуш Блащак принял решение о перемещении наших воинских формирований с запада на восток Польши».

Глава польского Минобороны заявил ранее о переброске на восток страны более 1000 военнослужащих. Кроме того, для усиления безопасности на границе с Беларусью в эти районы направят 500 полицейских.