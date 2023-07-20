Россия объяснилась перед Китаем

Российский МИД дал «все необходимые пояснения о ходе специальной военной операции посольству КНР в Москве» в связи с повреждением Генконсульства в Одессе при ракетной атаке. Об этом сообщается на сайте министерства.

В пресс-релизе МИД не уточняется, что стало причиной повреждений здания, указано лишь, что пояснения даны «в связи с информацией об ущербе, понесенном Генеральным консульством КНР в Одессе 20 июля».

В четверг вечером Пекин подтвердил, что во время российского удара по Одессе пострадало здание китайского консульства. «Взрывная волна встряхнула часть покрытия стены и оконные стекла. Сотрудники консульства покинули помещение задолго до этого и никто не пострадал», – сообщил пресс-секретарь ведомства.

Он не стал отвечать на вопрос о том, сделал ли Китай какие-то демарши в отношении России, добавив только, что Пекин поддерживает контакты с заинтересованными сторонами.