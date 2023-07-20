18:24

Если Армения откажется от каких-либо территориальных претензий к Азербайджану, то подписание мирного соглашения до конца года вполне возможно, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции». «Однако если этого не будет, то не будет и мира. А это нехороший сценарий для региона, он не принесет стабильность и безопасность. В то же время, учитывая очень чувствительную геополитическую ситуацию, это создаст трудности и в будущем», - сказал Алиев.

*** 17:55 «В прошлом опасность для нас на протяжении 30 лет исходила от Армении и ее оккупационной политики. В целом мы уже преодолели эту угрозу. Но, конечно, мы должны быть бдительными, не должны забывать прошлое». Так, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции». Подчеркнув, что в то время Армения воспользовалась хаосом в Азербайджане и оккупировала наши территории, глава государства отметил: «Мы не должны забывать, что, даже несмотря на итоги Второй Карабахской войны, сегодня в Армении, ее обществе и даже правительстве есть определенные люди, которые все еще живут реваншистскими идеями».