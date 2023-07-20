Алиев: Если Армения откажется от своих территориальных претензий… новость дополнена 18:24
Если Армения откажется от каких-либо территориальных претензий к Азербайджану, то подписание мирного соглашения до конца года вполне возможно, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».
«Однако если этого не будет, то не будет и мира. А это нехороший сценарий для региона, он не принесет стабильность и безопасность. В то же время, учитывая очень чувствительную геополитическую ситуацию, это создаст трудности и в будущем», - сказал Алиев.
*** 17:55
«В прошлом опасность для нас на протяжении 30 лет исходила от Армении и ее оккупационной политики. В целом мы уже преодолели эту угрозу. Но, конечно, мы должны быть бдительными, не должны забывать прошлое». Так, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».
Подчеркнув, что в то время Армения воспользовалась хаосом в Азербайджане и оккупировала наши территории, глава государства отметил: «Мы не должны забывать, что, даже несмотря на итоги Второй Карабахской войны, сегодня в Армении, ее обществе и даже правительстве есть определенные люди, которые все еще живут реваншистскими идеями».
Президент Алиев особо отметил, что «мы должны быть готовы к любому сценарию. С этой целью, как только завершилась Карабахская война, мы, продемонстрировав нашу великую Победу, сразу же приступили к осуществлению глубоких реформ в области обороны».
Отметив, что сегодня армия Азербайджана сильнее, чем три года назад, глава государства сказал: «Конечно, это необходимо, и это вытекает из нашей истории. Мы видим, что сегодня нормы международного права грубо нарушаются. Мы видим, что международное право применяется выборочно, мы на протяжении многих лет подвергались такому подходу».
Напомнив, что Совбез ООН принял четыре резолюции о немедленном и безоговорочном выводе армянских войск с территории Азербайджана, президент сказал: «Однако эти резолюции не были выполнены, и эта тенденция продолжается и сегодня. Когда международное право не работает, когда подпись не так важна, гарантией мира является только сила».
Президент Алиев, также подчеркнув значение Шушинской декларации, отметил: «Это большое достижение и большое достояние для наших народов и стран. Эта декларация открывает перед нами новые горизонты».
Глава государства указал и на тот факт, что «региональное развитие - я имею в виду Южный Кавказ – в основном зависит от улучшения отношений между Азербайджаном и Арменией».
«В настоящее время ряд международных организаций пытаются оказать нам помощь для нахождения взаимоприемлемого решения. К счастью, мы видим, что все международные организации понимают, что эти решения должны основываться на международном праве. Прошло почти три года со Второй Карабахской войны. Мы слышим все больше прямых заявлений о том, что Карабах является частью Азербайджана. Если бы во время оккупации были такие заявления, скорее всего, Вторая Карабахская война не началась бы», - подчеркнул президент Алиев.