Алиев сказал: То, что пишут журналисты о России, не влияет на политику стран обновлено 17:25
Президент Ильхам Алиев, выступая 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», отметил, что подписание Азербайджаном и РФ Декларации о союзническом взаимодействии имело прочную основу.
«Но… несмотря на такое серьезное изменение геополитической ситуации, развитие отношений между Россией и Азербайджаном за время с момента подписания Декларации шло достаточно успешно. Было много контактов на высшем уровне, были контакты на уровне глав правительств, глав внешнеполитических ведомств и других представителей правительств и общественных структур. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что пункты Декларации выполняются», - подчеркнул президент Азербайджана.
Глава государства также отметил, что те небольшие шероховатости, которые мы видим и в российских средствах массовой информации в отношении Азербайджана, и в азербайджанских средствах массовой информации по отношению к России, не имеют никакого влияния на политику двух стран.
* * *
«Подписанная в феврале прошлого года Декларация о союзническом взаимодействии является этапом в развитии отношений между Россией и Азербайджаном. Эта декларация вобрала в себя историю развития этих отношений, которые развивались по-разному в разный период независимости». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».
Отметив, что отношения Азербайджана и России вышли на уровень стратегического партнерства, глава государства отметил: «Если посмотреть на объем работы, выполненной двумя странами, то видно, что обе стороны были нацелены на укрепление сотрудничества и на сотрудничество, нацеленное на конкретный результат. Мы с вами хорошо знаем глубину этих отношений, и сфера нашего взаимодействия достаточно обширна».