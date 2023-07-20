Президент Ильхам Алиев, выступая 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», отметил, что подписание Азербайджаном и РФ Декларации о союзническом взаимодействии имело прочную основу.

«Но… несмотря на такое серьезное изменение геополитической ситуации, развитие отношений между Россией и Азербайджаном за время с момента подписания Декларации шло достаточно успешно. Было много контактов на высшем уровне, были контакты на уровне глав правительств, глав внешнеполитических ведомств и других представителей правительств и общественных структур. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что пункты Декларации выполняются», - подчеркнул президент Азербайджана.

Глава государства также отметил, что те небольшие шероховатости, которые мы видим и в российских средствах массовой информации в отношении Азербайджана, и в азербайджанских средствах массовой информации по отношению к России, не имеют никакого влияния на политику двух стран.