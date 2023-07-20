Телефонные переговоры Байрамова и Лаврова

Между министрами иностранных дел Азербайджана и РФ Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова в пятницу, 21 июля, состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией, меры по обеспечению мира и стабильности в регионе, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, существующие трудности в этом направлении.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.