Состоялся интеллектуальный конкурс по случаю Дня прессы

По случаю 22 июля - Дня национальной прессы Nar собрал представителей СМИ на традиционно организованном интеллектуальном конкурсе. Журналисты, представляющие более 20 СМИ, соревновались в 7 командах. В этом году в течение 7 туров участникам задавали вопросы разной сложности о национальной и мировой культуре, истории и технике.

Кроме того, командообразующие игры дали возможность представителям СМИ лучше узнать друг друга.

При выборе победителей учитывались как баллы интеллектуального конкурса, так и результаты командообразующей игры. В итоге в конкурсе победила команда «Зия», 2-е место заняла команда «Ени Хаят», 3-е место у команды «Молла Насреддин». Nar вручил специальные подарки командам-победителям.

Nar реализует различные социальные проекты по продвижению образования, одновременно выступая сторонником интеллектуальных игр. Подробнее о проектах можно узнать по ссылке: https://www.nar.az/ru/projects/.