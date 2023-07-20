«Каждый раз, когда приезжаю в Карабах и Восточный Зангезур, первое, что я испытываю, это чувство гордости. Потому что невозможно не гордиться своим народом, нашей армией, нашими героями». Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

Глава государства также отметил, что «в течение последующих трех лет мы вернем в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы более 150 тысяч человек». «Только в Карабахском регионе к 2026 году предусмотрено возвращение 140 тысяч человек. Надеюсь, что в следующем году первые жители приедут, поселятся в городе Шуша», - отметил глава государства.

Президент Алиев указал, что «работы по разминированию - самое большое препятствие «Великому возвращению». Работа, которую мы проделали за эти два с половиной года, показывает, что у нас есть не только финансовые возможности, но и очень серьезный опыт и профессиональные кадры.

«Думаю, никому и в голову не пришло бы, что можно реализовать проекты такого масштаба всего за два с половиной года. Никто не мог представить, что всего за два с половиной года будет проделана такая широкомасштабная работа, причем на такой огромной территории. На территории площадью десять тысяч квадратных километров работы ведутся днем и ночью», - подчеркнул глава государства.