Состоялся очередной процесс по делу процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, а также Эльнура Шукюрова, работавшего на руководящей должности в ООО Səda TV.

Как сообщает haqqin.az, на сегодняшний процесс не пустили членов семьи обвиняемых, представителей общественности и журналистов, что вызвало недовольство супруги Аваза Зейналлы и прочих его близких.

Адвокат Зейналлы Агиль Лайыдж в связи с этим выразил протест суду в письменной форме, который, однако не был рассмотрен.

Судебный процесс продолжится 28 июля.

Отметим, что Аваз Зейналлы и Эльнур Шукуров, находящиеся под стражей с сентября прошлого года, обвиняются в получении крупной взятки, мошенничестве, незаконном влиянии на решение должностного лица и других действиях. Оба обвиняемых виновными себя не признают.