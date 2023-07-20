Сегодня мужская юношеская (U-16) cборная Азербайджана по баскетболу провела свой второй матч в дивизионе «С» чемпионата Европы в Приштине (Косово).

Соперником была сборная Армении. Игра прошла с превосходством команды Тахира Бахшиева, которая обыграла армян со счетом 92:58.

Интересно, что Армения лидирует в нашей группе, одержав ранее две победы. Наша команда в первой игре уступила Кипру со счетом 51:65. На групповой стадии мы также сыграем с Албанией (23 июля) и Сан-Марино (24 июля). По две лучшие команды из двух групп выйдут в полуфиналы. Остальные продолжат борьбу за 5-9-е места.

Турнирное положение на данный момент:

1.Армения – 5 очков (3 матча)

2.Кипр – 3 (2)

3.Азербайджан – 3 (2)

4.Албания – 2 (1)

5.Сан-Марино – 2 (2).

В параллельной группе первые два места пока занимают Андорра и Косово.