Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила Армению на чемпионате Европы Добавлены фото
Сегодня мужская юношеская (U-16) cборная Азербайджана по баскетболу провела свой второй матч в дивизионе «С» чемпионата Европы в Приштине (Косово).
Соперником была сборная Армении. Игра прошла с превосходством команды Тахира Бахшиева, которая обыграла армян со счетом 92:58.
Интересно, что Армения лидирует в нашей группе, одержав ранее две победы. Наша команда в первой игре уступила Кипру со счетом 51:65. На групповой стадии мы также сыграем с Албанией (23 июля) и Сан-Марино (24 июля). По две лучшие команды из двух групп выйдут в полуфиналы. Остальные продолжат борьбу за 5-9-е места.
Турнирное положение на данный момент:
1.Армения – 5 очков (3 матча)
2.Кипр – 3 (2)
3.Азербайджан – 3 (2)
4.Албания – 2 (1)
5.Сан-Марино – 2 (2).
В параллельной группе первые два места пока занимают Андорра и Косово.