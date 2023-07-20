Зеленский уволил раскритиковавшего его посла

Пристайко в интервью Sky News прокомментировал реакцию Зеленского на слова Уоллеса, рекомендовавшего Киеву быть благодарным за помощь Лондона. «Я думаю, он ответил немного с сарказмом в его вчерашнем заявлении… Он сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что это здоровый сарказм», — заявил посол 13 июля.

Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что западные страны хотели бы видеть со стороны Киева «толику благодарности» за военную помощь, отметив, что они «не Amazon». Зеленский тем же вечером предложил украинцам «с утра просыпаться и благодарить министра». Глава государства записал видеообращение к гражданам страны, в котором 47 раз сказал «спасибо» всем, кто помогает Украине. При этом он подчеркнул, что Киев действительно признателен союзникам за поставки оружия и другую поддержку.

Пристайко, комментируя высказывание президента Украины, сказал, что «саркастический комментарий британского министра об Amazon получил такой же саркастический ответ президента Зеленского». По мнению дипломата, «сарказм между дружественными странами не нужен».

Уоллес после этого заявил, что был неправильно понят. Министр имел в виду, что «Украине нужно иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, которая есть в Великобритании». По словам британского министра, комментарий об Amazon был призван показать, что отношения между двумя странами партнерские, а не «транзакционные». По состоянию на март 2023 года объем военной помощи Украине со стороны Британии составил £2,3 млрд.