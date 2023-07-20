Икрам Нур, автор haqqin.az 19:13

Директор Организации судебной медицины Ирана Аббас Масджеди Арани заявил, что по итогам 2022 года отравления алкоголем в стране унесли жизни 644 человек. Эта цифра на 30% больше, чем годом ранее. После прочтения заявление Арани мне сразу вспомнился один эпизод: надцатый год, Тегеран, апрель, близится юбилей человека, которого я до сих пор считаю своим учителем, – и шесть часов непрерывных поисков в иранской столице, чтобы в итоге купить в одном из частных домов у пожилого мужчины с располагающей внешностью две бутылки отличного коньяка домашней выделки. Вручив ему деньги, я уже собрался выходить, такси стоит, счетчик тикает, но старик остановил меня: «Э, подожди, так нельзя!» «Что нельзя», - внутренне напрягся я. «Качество надо попробовать, хоть рюмочку выпить», - пояснил он мне.

Коньяк был шикарен, под домашний сыр и пастарму, да еще и под хороший разговор о том и о сем по три рюмочки мы усидели совершенно незаметно, таксист дождался, что обошлось мне в несколько дополнительных долларов, – но ни тени жалости по этому поводу не было. Разве прекрасный продукт и радушие того не стоит? Но теперь в Иране с алкоголем все иначе. Вот краткая выдержка из сводки МВД Ирана только за месяц: 13-23 июня, провинция Альборз: 191 отравились некачественным алкоголем, 17 погибли. 26 июня, провинция Мазандаран: от отравления погибли 3 человека. 26 июня, провинция Казвин: 2 погибших. 27 июня, провинция Хормозган: 34 отравившихся. 1 июля, Тегеран: 35 отравились, 9 погибли. Я видел в Иране наркоманов и побирушек, но вот пьяниц мне видеть как-то не доводилось. А между тем, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, неучтенное годовое потребление алкоголя на душу населения среди иранских мужчин в 2022 году достигло 3,7литра, против 1,9 литра в 2016-м. То есть, всего за шесть лет иранцы стали пить в два, без малого, раза больше.