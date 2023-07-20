Когда каждый тост – одно проклятье что там у соседей
Директор Организации судебной медицины Ирана Аббас Масджеди Арани заявил, что по итогам 2022 года отравления алкоголем в стране унесли жизни 644 человек. Эта цифра на 30% больше, чем годом ранее.
После прочтения заявление Арани мне сразу вспомнился один эпизод: надцатый год, Тегеран, апрель, близится юбилей человека, которого я до сих пор считаю своим учителем, – и шесть часов непрерывных поисков в иранской столице, чтобы в итоге купить в одном из частных домов у пожилого мужчины с располагающей внешностью две бутылки отличного коньяка домашней выделки.
Вручив ему деньги, я уже собрался выходить, такси стоит, счетчик тикает, но старик остановил меня: «Э, подожди, так нельзя!» «Что нельзя», - внутренне напрягся я. «Качество надо попробовать, хоть рюмочку выпить», - пояснил он мне.
Коньяк был шикарен, под домашний сыр и пастарму, да еще и под хороший разговор о том и о сем по три рюмочки мы усидели совершенно незаметно, таксист дождался, что обошлось мне в несколько дополнительных долларов, – но ни тени жалости по этому поводу не было. Разве прекрасный продукт и радушие того не стоит?
Но теперь в Иране с алкоголем все иначе.
Вот краткая выдержка из сводки МВД Ирана только за месяц:
13-23 июня, провинция Альборз: 191 отравились некачественным алкоголем, 17 погибли.
26 июня, провинция Мазандаран: от отравления погибли 3 человека.
26 июня, провинция Казвин: 2 погибших.
27 июня, провинция Хормозган: 34 отравившихся.
1 июля, Тегеран: 35 отравились, 9 погибли.
Я видел в Иране наркоманов и побирушек, но вот пьяниц мне видеть как-то не доводилось. А между тем, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, неучтенное годовое потребление алкоголя на душу населения среди иранских мужчин в 2022 году достигло 3,7литра, против 1,9 литра в 2016-м. То есть, всего за шесть лет иранцы стали пить в два, без малого, раза больше.
После революции 1979 года употребление алкоголя в Иране наказывается поркой и денежными штрафами, но иранцы перестали этого бояться и пьют с каждым годом все больше. А раз так – обязательно возникает ниша для черных бутлегеров, которые в погоне за прибылью гонят на потребительский рынок либо некачественный алкоголь, либо алкоголь с добавлением метанолового спирта, который изготавливается, как это было в провинции Альборз, на небольших фабриках, занимающихся изготовлением косметической продукции.
Иранцы начали потреблять больше алкоголя в период эпидемии коронавируса, считая это надежным профилактическим средством. Власти эту ситуацию откровенно проспали, не до того им было. А потом оказалось, что «поздно пить Боржоми», черный рынок возник, а нелегальные бутлегеры уже сформировались, создав устойчивые сообщества. Соответственно, начался и рост потребления.
И откатить этот процесс обратно вряд ли удастся. Поскольку в дело вмешалось общее отношение иранцев к собственному режиму. Интересное мнение на этот счет озвучил социолог Фардин Алихах: «В последние годы мы наблюдаем распространение потребления алкоголя на различные социальные слои. Статистики, может быть, и нет, но, судя по показателям, тенденция растет, а не снижается…Дело в том, что мы живем в ненормальных условиях. Мы сталкиваемся с людьми и силами, которые вмешиваются во все аспекты нашей повседневной жизни... Легальных возможностей для выражения протеста нет, что заставляет некоторых людей с удовольствием нарушать нормы. Они воспринимают выпивку как акт сопротивления правительству».
И заключает: «Когда люди поднимают бокалы, выпивка неизменно сопровождается проклятиями в адрес некоторых представителей исполнительной власти… Таким образом, пьянство становится актом оппозиции. Как сказал мне во время интервью один молодой человек: «Я не могу позволить себе мигрировать в Европу, поэтому я создаю для себя маленькую Европу, выпивая».
Нет сомнений, алкоголизм и рост потребления алкоголя – болезнь, в первую очередь, социальная. И теперь она накрывает Иран, свидетельствуя о том, что все там очень и очень неблагополучно. Но муллократы предпочитают этого не замечать, отделываясь чисто декоративными мерами - выводя на улицу «полицию нравов». Вот только насколько это им поможет предотвратить социальный взрыв – большой вопрос.