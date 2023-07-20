У летевшего в Армению российского самолета отвалился капот

Летевший в Армению самолет российской авиакомпании "Азимут" экстренно сменил курс и вернулся в аэропорт вылета.

Инцидент произошел с пассажирским лайнером, следовавшим из Минеральных Вод в Ереван. Отмечается, что у самолета отвалился капот левого двигателя. Обшивка упала на территории аэропорта.

"Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где совершил благополучную посадку спустя несколько минут", - говорится в сообщении.