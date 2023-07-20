Чем занять азербайджанцев в Карабахе? первые усилия Минтруда
В рамках продолжающейся реализации программы «Великое возвращение» к родным очагам уже вернулась часть жителей Зангиланского, Тертерского и Лачинского районов. В этой связи важно учесть, что по мере возвращения изгнанных 30 лет назад азербайджанцев на освобожденные от оккупации территории растет внимание к обеспечению их трудовой занятости.
Государственное агентство занятости, подчиняющееся Министерству труда и социальной защиты населения, проводит широкомасштабную работу по решению этих вопросов. В результате мер, предпринятых Государственным агентством, до 150 жителей села Агали Зангиланского района уже охвачены активной программой занятости. В частности, 116 из них обеспечены рабочими местами, и в настоящее время ведутся работы по обеспечению занятости еще одной группы жителей.
При этом десять жителей села Агалы, которым в рамках самозанятости были переданы активы в форме скота и материалов, уже создали собственные малые хозяйства, а больше двадцати человек привлечены к курсам профессиональной подготовки в соответствии с требованиями местного рынка труда.
В селе Агалы также реализуется программа «Финансирование заработной платы работников вместе с работодателем», в рамках которой часть заработной платы группы вернувшихся сельчан финансируют работодатели, а часть - Госагентство занятости.
В рамках программы «Великое возвращение» в селе Талыш Тертерского района также осуществляются конкретные меры, связанные с трудоустройством новоприбывших. После встреч с переселенными в село Талыш семьями и соответствующего анализа представители агентства обеспечили уже работой по различным вакансиям около 40 жителей.
Также ведутся работы по привлечению сельчан к программе самозанятости, в которой участвуют на данный момент девять жителей села.
Работой, проводимой в рамках программы «Великое возвращение», охвачены также переселенцы в Лачинском районе.
На первом этапе представители Госагентства проводят с переселенцами встречи, чтобы проанализировать и оценить возможности для их трудовой занятости. После чего будет проведена организационная работа по обеспечению лачинцев работой в соответствии с имеющимися вакансиями, привлечению их к программе самозанятости, а также по освоению жителями новых профессий. Планируется также реализация различных программ поддержки совместно с работодателями Лачинского района.
Наряду с мерами по занятости на освобожденных территориях приоритетным направлением Агентства является строительство здесь современной инфраструктуры. В мае 2022 года в селе Агалы Зангиланского района был сдан в эксплуатацию первый пункт услуг «Smart DOST».
В соответствии с планом мероприятий I Государственной программы по «Великому возвращению», в 2023-2026 годах предусмотрено создание в Джебраиле регионального центра DOST и центра профессиональной подготовки, а также реабилитационных филиалов центров DOST в Агдаме, Физули, Зангилане, Губадлы, Кельбаджаре, Лачине и Шуше и в Кельбаджаре.
Одновременно на освобожденных от оккупации территориях планируется исполнение широкомасштабной активной программы трудовой занятости населения.