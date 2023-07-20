Эльнур Мамедов, отдел экономики 19:43

В рамках продолжающейся реализации программы «Великое возвращение» к родным очагам уже вернулась часть жителей Зангиланского, Тертерского и Лачинского районов. В этой связи важно учесть, что по мере возвращения изгнанных 30 лет назад азербайджанцев на освобожденные от оккупации территории растет внимание к обеспечению их трудовой занятости. Государственное агентство занятости, подчиняющееся Министерству труда и социальной защиты населения, проводит широкомасштабную работу по решению этих вопросов. В результате мер, предпринятых Государственным агентством, до 150 жителей села Агали Зангиланского района уже охвачены активной программой занятости. В частности, 116 из них обеспечены рабочими местами, и в настоящее время ведутся работы по обеспечению занятости еще одной группы жителей.

При этом десять жителей села Агалы, которым в рамках самозанятости были переданы активы в форме скота и материалов, уже создали собственные малые хозяйства, а больше двадцати человек привлечены к курсам профессиональной подготовки в соответствии с требованиями местного рынка труда. В селе Агалы также реализуется программа «Финансирование заработной платы работников вместе с работодателем», в рамках которой часть заработной платы группы вернувшихся сельчан финансируют работодатели, а часть - Госагентство занятости. В рамках программы «Великое возвращение» в селе Талыш Тертерского района также осуществляются конкретные меры, связанные с трудоустройством новоприбывших. После встреч с переселенными в село Талыш семьями и соответствующего анализа представители агентства обеспечили уже работой по различным вакансиям около 40 жителей. Также ведутся работы по привлечению сельчан к программе самозанятости, в которой участвуют на данный момент девять жителей села. Работой, проводимой в рамках программы «Великое возвращение», охвачены также переселенцы в Лачинском районе.