Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов принял граждан в городе Агдам.

Прием состоялся 21 июля в 10:00, на него пришли жители Агдамского и Агджабединского районов.

В ходе приема были даны ответы на соответствующие обращения в связи с деятельностью учреждения, приняты меры по решению некоторых вопросов на местах, рассмотрены письменные обращения по вопросам, требующим рассмотрения. Они были зарегистрированы и направлены в соответствующие отделы «Азеришыг».

Граждане выразили благодарность президенту Азербайджана за внимание и заботу, проявленные в связи с приемом в регионах.

После приема руководство ОАО «Азеришыг» провело в Агдамском Конгресс-центре совещание с руководителями региональных управлений. Был усилен контроль за работами по восстановлению электросетевого хозяйства и сетей на объектах, заложенных на освобожденных от оккупации территориях.