Нелепая смерть известного британского торговца в Баку

По сообщению британских СМИ, в 2021 году 60-летний Чонг был обвинен в нарушении сразу восьми пунктов правил пожарной безопасности на складе принадлежавшего ему супермаркета. По утверждению прокуроров, несоблюдение этих правил могло привести в случае пожара к серьезным травмам или даже гибели людей.

Бизнесмен Лунг Чонг, владелец первого «восточного» супермаркета в британском Оксфорде, скончался в Баку. Ранее на него подали в суд за нарушение правил пожарной безопасности.

В результате, в отношении Чонга было вынесено официальное обвинение, хотя сам предприниматель виновным себя не признал.

Первое судебное заседание, назначенное на май прошлого года, было отложено из-за проблем со здоровьем Лунг Чонга.

И вот в четверг, 20 июля, прокурор Ричард Хеллер сообщил Королевскому суду Оксфорда, что дело подошло к «печальному завершению».

«Господин Чонг скончался 3 июня 2023 года по пути в Китай. Как я понимаю, самолет, на борту которого находился подсудимый, совершил вынужденную посадку в Баку, поскольку Чонг перенес инфаркт миокарда», - заявил прокурор.

Судья Мария Лэмб официально прекратила разбирательство по делу Чонга, приложив к обвинительному акту заявление прокурора Хеллера.

Следует отметить, что накануне описываемых событий в Бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева была зафиксирована только одна аварийная посадка пассажирского самолета, следовавшего из Великобритании в направлении Азии. В информации, обнародованной аэропортом, говорится, что 29 мая 2023 года капитан рейса British Airways, летевшего из Лондона в Гонконг, направил в международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку, вызванный внезапным ухудшением здоровья одного из пассажиров.

Самолет «Боинг-787» благополучно приземлился в аэропорту Баку в 05:09 по местному времени, а бригада скорой медицинской помощи срочно доставила пассажира рейса в одну из столичных клиник.

Отмечается также, что госпитализированного пассажира сопровождал летевший тем же рейсом член его семьи.

Что же касается борта British Airways, то он вылетел в Гонконг в 07:37 по бакинскому времени.