В Нахчыване уволили министра
Первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов подписал распоряжение об освобождении от должности министра молодежи и спорта Нахчыванской АР.
Согласно распоряжению, Рамиль Гаджи освобожден от должности министра молодежи и спорта Нахчыванской АР.
Другим распоряжением временное исполнение обязанностей министра молодежи и спорта Нахчыванской АР поручено замминистра Меджиду Сеидову.
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