В Нахчыване уволили министра

Первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов подписал распоряжение об освобождении от должности министра молодежи и спорта Нахчыванской АР.

Согласно распоряжению, Рамиль Гаджи освобожден от должности министра молодежи и спорта Нахчыванской АР.

Другим распоряжением временное исполнение обязанностей министра молодежи и спорта Нахчыванской АР поручено замминистра Меджиду Сеидову.