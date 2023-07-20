Правительство ЮАР официально обратилось за ордером на арест Путина

Правительство Южноафриканской Республики официально обратилось в суд за ордером на арест российского президента Владимира Путина в случае, если тот прибудет в страну.

Главная оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс» заявляет, что это уступка ее требованию: партия ранее обращалась в суд с ходатайством обязать правительство исполнить ордер на арест Путина, выданный в марте Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

ЮАР формально обязана соблюдать требования МУС, а Путин был приглашен на саммит стран БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге, но руководство страны не скрывало, что никакого желания арестовывать российского президента у него нет.

Однако никакого законного способа не исполнять ордер правительство ЮАР не нашло. В последние дни южноафриканские лидеры прямо говорили, что они просили Путина не приезжать, и позавчера тот и в самом деле решил не ехать, хотя и необязательно из опасений быть арестованным.