Эрдоган поговорил с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба турецкого президента.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по его просьбе. Оба лидера детально обсудили вопрос продления соглашения о черноморском зерновом коридоре. Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает активные усилия для восстановления мира в Украине, - говорится в заявлении.