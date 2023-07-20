Указом президента Азербайджана от 12 июля 2023 года к перечню услуг, предоставляемых в центрах DOST, добавлены еще 5 услуг. Таким образом, количество услуг доведено до 159, заявили в ходе очередного заседания Наблюдательного совета Агентства DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Председатель Совета, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что с мая 2019 года были открыты 6 центров DOST, которые за минувший период обслужили более 1 млн 616 тыс. граждан. По его словам, уровень гражданской удовлетворенности составляет 98,2%.

На заседании были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью Агентства DOST, стратегические цели и приоритеты.