Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию AFP заявил о вероятности нового вооружённого конфликта с Азербайджаном.

По его словам, такая вероятность будет сохраняться, пока парламентами двух государств не подписан и не ратифицирован мирный договор.

«Пока мирный договор не подписан и не ратифицирован парламентами обеих стран - конечно, (новая) война весьма вероятна», - заявил Пашинян.