Россия уверяет, что хочет добра Азербайджану и Армении

Москва уверена, что урегулирование отношений между Баку и Ереваном будет достигнуто, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Абсолютно уверены в том, что здравомыслящие политики в Армении и Азербайджане именно так здраво и ответственно подходят к той позиции, которую продвигает Россия на всех этапах.

Думаю, что наши усилия принесут искомый результат и урегулирование будет достигнуто. Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования.

Не хотели бы, чтобы кто-то усматривал в наших предложениях элемент геополитического соперничества с так называемым коллективным Западом.

Готовы помочь сторонам найти ту точку, где сойдутся интересы, и где результат может быть облечен в форму договоренности обязывающего свойства. Россия делала и продолжит делать все возможное для минимизации гуманитарных последствий любых кризисов, хотя возможности не беспредельны», - сказал Рябков.