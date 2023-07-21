Американский флот впервые возглавила женщина
Президент США Джо Байден назначил на пост главы Военно-морских сил США адмирала Лизу Франкетти.
Как пишет CNN, это стало неожиданностью для экспертов: ожидалось, что должность достанется командующему Тихоокеанским флотом Сэмюэлю Папаро.
Франкетти стала первой женщиной в истории, назначенной на эту должность. Ранее она занимала должность замначальника оперативного отдела ВМФ. Байден отметил 38-летний опыт работы Франкетти.
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