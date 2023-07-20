Премьер Польши: Сталин был виновен в гибели сотен тысяч поляков

Министерство иностранных дел Польши вызовет посла России Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал часть территории Польши «подарком» Сталина и заявил о планах этой страны оккупировать часть Украины.

Об этом премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщили в своем твиттере.

«Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД», - написал Моравецкий.