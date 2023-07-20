Пашинян: Армения готова сотрудничать с Россией, но есть границы

Армения готова сотрудничать с Россией, но до определенной черты, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Нашим российским партнерам по вопросу санкций мы сказали, что мы понимаем их проблемы, поэтому можем сотрудничать до той линии, за которой возникнут угрозы нам самим. То же самое мы сказали нашим западным партнерам», - сказал Пашинян.

Коснувшись вопроса членства Армении в ОДКБ, Пашинян повторил свой каламбур о том, что «вопрос не в том, выходит или выйдет Армения из ОДКБ или нет, а в том, выходит ОДКБ из Армении или нет»: «Не буду скрывать, в Армении много независимых экспертов, которые регулярно присылают мне отчеты о том, что, как показывают происходящие процессы, ОДКБ выходит из Армении».