В Украине заявили о беременности России

В России будет переворот после бунта Пригожина не путем захвата власти какой-то вооруженной группой, а из-за хаотизации. Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире телемарафона.

"Переворот в Российской Федерации будет, но не такой, когда есть вождь, который за собой влечет определенную вооруженную группу, и они перехватывают власть", - отметил он.

Он объяснил, почему переворот Пригожина завершился фиаско: "Он не хотел забрать власть, он не хотел ее перехватить". При этом отметил, что Пригожин - бизнесмен на крови, который и сам не ожидал такого быстрого прохода от Ростова до Москвы.

"Но он не хотел зайти в Москву и забрать власть, потому что он маленький по масштабу, он не политик. В настоящее время не сформировалась группа политическая, которая бы хотела перехватить власть и стать вместо Путина", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, переворот будет заключаться в том, что Россия будет хаотизироваться, там будет много маленьких групп, которые будут "идти и что-то себе забирать - вот и будет революционный процесс в РФ".

Подоляк отмечает, что Путин сегодня передает Росгвардии не только тяжелое оружие, а переводит туда спецназ МВД, пытаясь создать вторую армию для внутреннего обихода, которая бы должна была защищать его.

"Он ошибается. Эта армия будет атаковать, в том числе Путина. Потому что Россия любит, когда есть сильный царь, она не любит Николая 2, она любит Александра 1. Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь, а шут, трусливый человек, который не принимает решения, убегает. Россия его уже не любит. Все, нет сакральности Путина", - считает Подоляк.

При этом подчеркнул, что Россия уже "беременна революцией обязательного типа".

Подоляк подчеркнул, что в России будет то, что произошло в 1991 году, будет закончен "второй этап распада Советского Союза". В России будут "маленькие пассионарные группы", которые будут между собой воевать и получат возможность формировать переходное правительство.

Подоляк отмечает, что Россия не исчезнет после войны, но это будет страна, которая будет иметь определенное сырье, ресурсы, деньги, но не будет иметь влияния на глобальную политику.