В Нахчыване полицейский пожертвовал собой, чтобы спасти мальчика
Сотрудник полиции утонул, пытаясь спасти тонувших в озере Узуноба в Бабекском районе Нахчыванской АР.
Как сообщили в МВД, сержант полиции Вусал Гулиев (1982 г.р.), отдыхавший с семьей на берегу озера вне службы, спас тонувшего 13-летнего подростка. Затем, пытаясь спасти также мать мальчика Асланлы Саадат Эльман гызы (1984 г.р.), сотрудник полиции утонул вместе с женщиной.
Спасенный Мурад Мехтиев (2010 г.р.) помещен в больницу.
Информацию подтвердили в пресс-службе МВД Нахчывана. Отмечается, что погибший является сотрудником Нахчыванского городского управления полиции.