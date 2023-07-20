Заседание Совбеза ООН: Россия уничтожает украинские запасы зерновых и «готова морить мир голодом»
В пятницу, 21 июля, в Нью-Йорке состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждались глобальные последствия выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Как пишет «Голос Америки», международное сообщество оценивает это решение России крайне негативно.
«Цены на продовольствие растут по всему миру, усиливая уже существующие сельскохозяйственный, продовольственный и энергетический кризисы, которые в первую очередь отражаются на наиболее уязвимых группах населения», – сказала замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
Она также отметила, что после принятия этого решения Россия продолжает уничтожать украинские запасы зерновых. «Мы стали свидетелями еще одного удара по мировой продовольственной безопасности: уже четверо суток подряд Россия атакует порты в Одессе, Николаеве и Черноморске ракетами и дронами, разрушает важную портовую инфраструктуру и зерновые запасы, – сказала Дикарло. – В результате этих атак также погибли мирные граждане».
Журналист «Голоса Америки» пишет, что РФ пригласила на заседание Совбеза эксперта Михаила Хазина. Он в своем выступлении заявил, что Россию зря упрекают в бесчеловечности и в том, что ее решение может привести к голоду в развивающихся странах. В частности, Хазин сказал, что Черноморская зерновая инициатива не влияла на продовольственные цены на мировых рынках и являлась не гуманитарной, а коммерческой сделкой: по его словам, большинство украинских зерновых не попадало в развивающиеся страны. Хазин отметил, что снижение объема украинского экспорта не повлияет отрицательно на продовольственную ситуацию в мире.
Мартин Гриффитс, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам, привел факты, которые противоречили заявлениям Хазина. «Мировые цены на зерновые подскочили, угрожая свести на нет прогресс, достигнутый в этой области за прошедший год, когда рынки стабилизировались, и грозя миллионам людей голодом, — сказал Гриффитс. – Фьючерсы на пшеницу и кукурузу выросли почти на 9% и 8% соответственно, в среду, 19 июля, наблюдался самый значительный рос цен на пшеницу с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Большая часть населения планеты зависит от того, чтобы эти основные продукты питания были доступны, и это теперь поставлено под угрозу».
Представители Франции и Албании в своих выступлениях предположили, что Россия вышла из сделки не потому, что была недовольна тем, как она выполнялась, а для собственного обогащения. По их мнению, дело в том, что Украина являлась конкурентом России в области экспорта зерновых. Препятствуя украинскому экспорту продовольствия по Черному морю, РФ будет доминировать на рынке, цены на продовольствие вырастут, РФ сможет диктовать крайне выгодные для себя условия продажи зерновых и удобрений и шантажировать мировое сообщество, по словам албанского представителя, «как она это делала со своими нефтью и газом».
Выступавшие отметили, что в рамках зерновой сделки за последний год по Черному морю было вывезено 33 миллиона тонн зерновых, больше половины – в страны с низкими и средними доходами. И привели пример: из всего объема импорта зерновых в Ливан доля украинских составила 75%, в Пакистан – 55%, в Эфиопию и Ливию – 49%.
По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, «у США есть информация о том, что российские вооруженные силы могут расширить свои удары по украинским зерновым складам и гражданским грузовым судам в Черном море. У нас также есть информация, что Россия установила дополнительные морские мины на подходе к украинским портам. Мы считаем, что это скоординированные попытки оправдать нападения на любые гражданские суда в Черном море и возложить ответственность на Украину».
Некоторые из выступивших на заседании Совбеза ООН отметили, что президент РФ Владимир Путин «готов морить мир голодом» ради своих интересов и амбиций.