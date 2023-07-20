Заседание Совбеза ООН: Россия уничтожает украинские запасы зерновых и «готова морить мир голодом»

Она также отметила, что после принятия этого решения Россия продолжает уничтожать украинские запасы зерновых. «Мы стали свидетелями еще одного удара по мировой продовольственной безопасности: уже четверо суток подряд Россия атакует порты в Одессе, Николаеве и Черноморске ракетами и дронами, разрушает важную портовую инфраструктуру и зерновые запасы, – сказала Дикарло. – В результате этих атак также погибли мирные граждане».

«Цены на продовольствие растут по всему миру, усиливая уже существующие сельскохозяйственный, продовольственный и энергетический кризисы, которые в первую очередь отражаются на наиболее уязвимых группах населения», – сказала замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Журналист «Голоса Америки» пишет, что РФ пригласила на заседание Совбеза эксперта Михаила Хазина. Он в своем выступлении заявил, что Россию зря упрекают в бесчеловечности и в том, что ее решение может привести к голоду в развивающихся странах. В частности, Хазин сказал, что Черноморская зерновая инициатива не влияла на продовольственные цены на мировых рынках и являлась не гуманитарной, а коммерческой сделкой: по его словам, большинство украинских зерновых не попадало в развивающиеся страны. Хазин отметил, что снижение объема украинского экспорта не повлияет отрицательно на продовольственную ситуацию в мире.

Мартин Гриффитс, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам, привел факты, которые противоречили заявлениям Хазина. «Мировые цены на зерновые подскочили, угрожая свести на нет прогресс, достигнутый в этой области за прошедший год, когда рынки стабилизировались, и грозя миллионам людей голодом, — сказал Гриффитс. – Фьючерсы на пшеницу и кукурузу выросли почти на 9% и 8% соответственно, в среду, 19 июля, наблюдался самый значительный рос цен на пшеницу с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Большая часть населения планеты зависит от того, чтобы эти основные продукты питания были доступны, и это теперь поставлено под угрозу».

Представители Франции и Албании в своих выступлениях предположили, что Россия вышла из сделки не потому, что была недовольна тем, как она выполнялась, а для собственного обогащения. По их мнению, дело в том, что Украина являлась конкурентом России в области экспорта зерновых. Препятствуя украинскому экспорту продовольствия по Черному морю, РФ будет доминировать на рынке, цены на продовольствие вырастут, РФ сможет диктовать крайне выгодные для себя условия продажи зерновых и удобрений и шантажировать мировое сообщество, по словам албанского представителя, «как она это делала со своими нефтью и газом».

Выступавшие отметили, что в рамках зерновой сделки за последний год по Черному морю было вывезено 33 миллиона тонн зерновых, больше половины – в страны с низкими и средними доходами. И привели пример: из всего объема импорта зерновых в Ливан доля украинских составила 75%, в Пакистан – 55%, в Эфиопию и Ливию – 49%.

По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, «у США есть информация о том, что российские вооруженные силы могут расширить свои удары по украинским зерновым складам и гражданским грузовым судам в Черном море. У нас также есть информация, что Россия установила дополнительные морские мины на подходе к украинским портам. Мы считаем, что это скоординированные попытки оправдать нападения на любые гражданские суда в Черном море и возложить ответственность на Украину».

Некоторые из выступивших на заседании Совбеза ООН отметили, что президент РФ Владимир Путин «готов морить мир голодом» ради своих интересов и амбиций.