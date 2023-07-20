В Сабаильском районном суде Баку рассмотрено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде ареста бывшему министру финансов Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Рафаэлю Алиеву по уголовному делу, возбужденному в Службе госбезопасности.

Согласно сообщению АПА, ходатайство следователя удовлетворили, меру пресечения в виде ареста в отношении Рафаэля Алиева продлили еще на три месяца.

Рафаэль Алиев был задержан в ноябре прошлого года в ходе операции СГБ. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и хищение 144 миллионов манатов госсредств различными способами.