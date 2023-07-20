До сих пор нет вестей от главы МИД Китая

Три собеседника агентства связывают перенос визита с исчезновением главы китайского МИД Цинь Гана, который перестал появляться на публике с конца июня. По словам двух источников, это стало основной причиной, почему Клеверли отложил поездку. Третий собеседник назвал эту причину одной из нескольких.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированную в конце июля поездку в Пекин, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным Bloomberg, британский министр планировал посетить Пекин в конце этого месяца в рамках усилий премьер-министра Риши Сунака по улучшению отношений между странами.

Цинь Ган исчез из публичного пространства 25 июня, в тот день он встретился с шри-ланкийским и вьетнамским коллегами Али Сабри и Буйтанем Соном. После этого на сайте МИД Китая не появлялось никаких сообщений о деятельности министра.

10 июля в Китай должен был прибыть глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, но его визит отменили. В пресс-службе Борреля рассказали, что Пекин сообщил о невозможности принять европейского чиновника в запланированное время. Причина не называлась. После отмены поездки главы европейской дипломатии издание Politico писало о возможных проблемах со здоровьем у министра. Однако в самом ведомстве тогда заявили, что «не слышали» об этом. Несколько дней спустя в министерстве сообщили, что Цинь Ган пропустит встречу глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Индонезии из-за его «физического состояния», однако подробностей не привели.