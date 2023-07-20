Артиллерия, БТР и ракеты ПВО: новый пакет помощи Украине от США

США планируют уже во вторник объявить о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью до 400 миллионов долларов. Как сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников, в него будет входить артиллерия, ракеты ПВО и наземная техника.

По словам чиновников, в пакет входит несколько бронетранспортеров Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковое оружие, включая TOW и Javelin, а также боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger.

Отмечается, что формирование этого пакета помощи еще завершается и его состав может измениться. Пакет будет финансироваться с помощью Presidential Drawdown Authority, которая уполномочивает президента передавать статьи и услуги из запасов США без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации. Материал будет поступать из избыточных запасов США.

Как отмечает Reuters, пакет помощи в сфере безопасности станет 43-м, утвержденным США для Украины с момента российского вторжения, на общую сумму более 41 миллиарда долларов.