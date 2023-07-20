Северная Корея снова напомнила о себе

Северная Корея осуществила пуск крылатых ракет в направлении Желтого моря, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

«Северная Корея в субботу запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пуски произошли около 4:00 утра. Других подробностей пока не приводится.

18 июля КНДР запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря.