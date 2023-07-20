Завуправделами Кабмина угрожали: требовали крупную сумму денег

У заведующего Управлением делами Кабинета министров Хикмета Халилова вымогали крупную сумму денег путем угроз.

Согласно сообщению АПА, гражданину Вахиду Алисафа оглу Халафову предъявлено обвинение по статьям 182.4 и 322 Уголовного кодекса Азербайджана за вымогательство крупной суммы денег у Хикмета Халилова.

Расследование уголовного дела в отношении Халафова завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.