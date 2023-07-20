Польша разместит сотню американских Apache на границе с Беларусью

Польша закупит у США 96 ударных вертолетов Apache, чтобы укрепить восточную границу. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Мы оснастим Войско Польское 96 вертолетами Apache. Еще до реализации контракта мы обеспечим использование Войском Польским 8 таких вертолетов, предоставленных нам армией США. Я говорил об этом с министром обороны США Ллойдом Остином во время визита в США в начале мая», - сказал польский министр обороны, которого цитирует польское агентство PAP.

Он уточнил, что принятие на вооружение вертолетов Apache польскими военными вызвано стремлением укрепить восточную границу (на востоке Польша граничит с Литвой, Беларусью и Украиной - ред.).

По словам Блащака, в начале августа первые польские пилоты начнут обучение управлению американскими вертолетами, «и сразу после обучения эти первые 8 Apache поступят в польскую армию».

Boeing AH-64 Apache – основные ударные вертолеты, используемые армией США с 1980-х годов.