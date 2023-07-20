В Южной Корее задержали тещу президента: за подделку документов

Тещу президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — задержали после того, как суд отклонил апелляцию на приговор о подделке документа, сообщает Yonhap.

В 2021 году она была приговорена к одному году тюремного заключения по обвинению в подделке выписки из банка при покупке земельного участка в Соннаме в 2013-м, она, по данным суда, подделала справку о внесении на счет 34,7 млрд вон ($27 млн). Теща южнокорейского лидера отрицала свою вину и подала апелляцию.

В декабре 2022 года Верховный суд Южной Кореи оправдал Чхве Ын Сун по другому делу — о незаконном получении пособий. Она управляла домом престарелых, который работал без лицензии. Суд в 2021 году приговорил ее к трем годам тюремного заключения, но потом приговор был отменен, напоминает Yonhap.