AzerGold организовало в Дашкесане очередную акцию по медосмотру

В первый день акции обследование прошли члены семей шехидов, проживающие на территории района, а также участники войны.

При поддержке закрытого акционерного общества AzerGold и Bakı Sağlamlıq Mərkəzi стартовал очередной выездной медицинский осмотр жителей села Човдар, населенного пункта Шадах, сел Чайкенд, Гушчу, Баян и других сел, расположенных в Дашкесанском районе вблизи золотого рудника «Човдар».

В ходе акции, организованной под девизом «Здоровье прежде всего» в рамках 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, местные жители в течение трех дней смогут бесплатно воспользоваться различными медицинскими услугами. В рамках акции планируется обследование бригадой профессиональных врачей около 500 жителей. Граждане смогут обратиться к хирургу, ЛОР, терапевту, эндокринологу, кардиологу, неврологу, педиатру, сделать УЗИ, ЭХО, ЭКГ, сдать общий анализ крови и мочи, пройти амбулаторный мониторинг артериального давления, а также определить уровень сахара в крови.

В первый день акции место проведения обследования посетили член правления, заместитель председателя ЗАО AzerGold Хайям Фарзалиев и другие официальные лица, которые понаблюдали за ходом процесса осмотра.