Пуганая ворона и куста боится. «Дело полковников ГРУ» актуальный комментарий
Июль еще не закончился, а в Москве ощутимо подмораживает, причем, речь идет о заморозке именно политического характера. Игорь Стрелков, он же Гиркин, «герой Донбасса», приговоренный к пожизненному заключению судом в Гааге по делу о сбитом Boeing 777 и убийстве 298 пассажиров, арестован и попал в СИЗО. По обвинению в экстремистских призывах.
По словам его адвоката, Александра Молохова, «в деле есть лишь какой-то непонятный опрос жителя Крыма, который прочитал пост Стрелкова и испытал некое возмущение». Но для российской судебной системы этого вполне достаточно, потому как основное обвинение Стрелкова, неофициальное, но имеемое в виду, заключается в том, что несколько дней назад в своем публичном выступлении он посмел назвать Владимира Путина «ничтожеством», «трусливым бездарем» и призвал передать власть «кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному».
Пуганая ворона, как известно, и куста боится. А Кремль после мятежа Пригожина напуган до чрезвычайности и потому впал в состояние велоцераптора – молотит хвостом и щелкает зубами на все, что «движется», не задаваясь вопросом о том, стоит ли оно того.
Стрелков – «сбитый летчик», «хромая утка», упустивший свой шанс с триумфом ворваться в российскую политику на волне эйфории «Крымской весны». И единственное сейчас, на что он способен, – это критиковать ход «специальной военной операции» и создать невнятный «клуб рассерженных патриотов», напоминающий описанных классиками «пикейных жилетов», проводящих дни в рассуждениях «Бриан – это голова, я бы ему палец в рот не положил».
Арестом Стрелкова Кремль показал, что пальцы себе ни в какое естественное отверстие совать не позволит, более того, даже разговоры об этом – крамола, которая будет жестко пресекаться. В чем здесь смысл – даже не пытайтесь искать, Стрелков опасен – и все, Кремль готов поклясться, верьте ему на слово.
Практически одновременно с задержанием Стрелкова возбудили дело о дискредитации армии и в отношении отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, который в девяностые получил срок за организацию покушения на Анатолия Чубайса. Правда, хорошо информированные источники говорят, что само покушение было лишь «дымовой завесой», а в реальности Квачкова судили за попытку организации государственного переворота. Но это сейчас уже не важно – так или иначе в ФСБ решили достать его дело из архива.
И вот что интересно. Квачков – он ведь тоже из Z-патриотов. «В течение всего это времени я неоднократно утверждал письменно и устно, и с криком, и шепотом, что я с воодушевлением принял это начало специальной военной операции. Через месяц я понял, что [...] нужно делать что-то другое», - говорит он. «В следующие полтора года я вместе с «Общероссийским офицерским собранием» занимался поиском недостатков с целью улучшения хода и исхода ведущихся боевых действий. У нас три заявления, достаточно серьезно проработанных. Это написали офицеры, генералы, которые воевали, учились, академии заканчивали».
Тождественность, не побоюсь этого слова – родство, ситуации со Стрелковым и Квачковым очевидны. Оба – «рассерженные Z-патриоты». Оба, мягко говоря, с презрением относятся к российскому Верховному.
И оба – имеют немало симпатизантов в спецслужбах и военных кругах. Этого вполне достаточно, чтобы попасть в категорию неблагонадежных, более того – в потенциальные зачинщики переворота. И без разницы, что оба, по большому-то счету – политические маргиналы. Когда путинская система на грани краха – даже такие маргинальные лица в одночасье могут набрать значительный вес и обрести миллионы поклонников.
Поэтому Кремль заготовил и уже теперь бросил в воду частый невод для вылавливания и нейтрализации таких фигур. Кремлевский велоцераптор почуял опасность, глаза налиты кровью, лупит во все стороны – и искать логику в его действиях совершенно бесполезно.