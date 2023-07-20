Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:19

Июль еще не закончился, а в Москве ощутимо подмораживает, причем, речь идет о заморозке именно политического характера. Игорь Стрелков, он же Гиркин, «герой Донбасса», приговоренный к пожизненному заключению судом в Гааге по делу о сбитом Boeing 777 и убийстве 298 пассажиров, арестован и попал в СИЗО. По обвинению в экстремистских призывах. По словам его адвоката, Александра Молохова, «в деле есть лишь какой-то непонятный опрос жителя Крыма, который прочитал пост Стрелкова и испытал некое возмущение». Но для российской судебной системы этого вполне достаточно, потому как основное обвинение Стрелкова, неофициальное, но имеемое в виду, заключается в том, что несколько дней назад в своем публичном выступлении он посмел назвать Владимира Путина «ничтожеством», «трусливым бездарем» и призвал передать власть «кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному».

Пуганая ворона, как известно, и куста боится. А Кремль после мятежа Пригожина напуган до чрезвычайности и потому впал в состояние велоцераптора – молотит хвостом и щелкает зубами на все, что «движется», не задаваясь вопросом о том, стоит ли оно того. Стрелков – «сбитый летчик», «хромая утка», упустивший свой шанс с триумфом ворваться в российскую политику на волне эйфории «Крымской весны». И единственное сейчас, на что он способен, – это критиковать ход «специальной военной операции» и создать невнятный «клуб рассерженных патриотов», напоминающий описанных классиками «пикейных жилетов», проводящих дни в рассуждениях «Бриан – это голова, я бы ему палец в рот не положил». Арестом Стрелкова Кремль показал, что пальцы себе ни в какое естественное отверстие совать не позволит, более того, даже разговоры об этом – крамола, которая будет жестко пресекаться. В чем здесь смысл – даже не пытайтесь искать, Стрелков опасен – и все, Кремль готов поклясться, верьте ему на слово.