Azercell Telecom поздравляет работников СМИ с 22 июля - Днем национальной печати. По случаю профессионального праздника всем пользователям тарифа Mediacell и журналистам - участникам Второй карабах ской войны 22 и 23 июля будет предоставлен пакет мобильного интернета объемом 5 ГБ в подарок от Azercell.

Лидирующий мобильный оператор страны также чтит память журналистов-шехидов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абишева, погибших при исполнении служебных обязанностей, и не оставляет без внимания членов их семей.

Azercell Telecom реализует многочисленные проекты по поддержке развития журналистики и повышению профессионального уровня представителей СМИ в нашей стране, организует для них курсы английского языка и предоставляет специальный льготный тарифный пакет Mediacell.

Azercell поздравляет всех сотрудников средств массовой информации, освещающих вопросы национальной и мировой важности, с профессиональным праздником и желает им успехов в их деятельности!