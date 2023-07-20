Блинкен: «В НАТО политика открытых дверей, в России политика открытых окон»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин должен беспокоиться о своей безопасности, пишет CNN.

«Если бы я был Пригожиным, я бы переживал. НАТО проводит политику открытых дверей, а в России политика открытых окон. И он должен быть очень сосредоточен на этом», – сказал Блинкен на форуме безопасности в Аспене в Колорадо.

По словам госсекретаря США, трудно наверняка сказать, насколько власть президента России Владимира Путина ослаблена неудачным восстанием Пригожина, однако Блинкен повторил, что у власти Путина есть трещины.