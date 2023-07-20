В Багдаде атаковали посольство Дании

В Багдаде протестующие прорвались в «зеленую зону» города, чтобы атаковать посольство Дании.

Накануне в Копенгагене перед зданием посольства Ирака в Дании была проведена акция по сожжению копии Корана. Провокацию организовали члены антиисламской и ультранационалистической маргинальной группы «Danske Patrioter» («Датские патриоты»). Экстремисты транслировали акцию в прямом эфире через свой аккаунт в соцсети. Радикалы заявили, что организовали провокацию в знак протеста против нападения на шведское посольство в Багдаде. Акция проходила под усиленной охраной полиции и в присутствии представителей СМИ.